Письменниця Оксана Забужко висловилася про ставлення Володимира Путіна до України та української мови
Свій коментар вона дала в інтерв'ю "Апострофу".
за Причиною обурення письменниці стала заява президента РФ про "братні народи" і "відсутність відмінності у мовах" України і Росії.
"В його світі "української мови не існувало до XVI століття". У його світі Росія, тобто Московія, була вже в Х столітті, хоча вона тоді ще не існувала. У його світі ми "один народ", бо так його вчили, або я не знаю, що з ним відбувалося - це питання до його психіатра або психоаналітика", - зазначила письменниця.
Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза: «Гени чужі»
Російська Кардашьян виставила в камеру пишний бюст в непристойному бікіні: "Ух, яка бешкетниця"
Мейхер без ліфчика показала, за що її взяли у "ВІА Гру": "А у вас талант, люба"
Курс валют впаде відразу після вихідних, НБУ вразив новими цифрами: що буде з доларом
За її словами, президента РФ навіть не варто переконувати в його неправоті, але вона вказала на пару фактів.
"Треба реально усвідомлювати, що сусідньою країною править соціально небезпечний шизофренік. Я не вважаю потрібним і корисним розбирати маячня шизофреніка та полемізувати з ним за фактом, розповідати йому: "ні-ні-ні! Ось дивіться, є підручники, написані професорами Колумбійського та Гарвардського університетів ще в минулому столітті, де викладена історія української мови, в тому числі і як він розвивався", - і вчити його лінгвістиці, філології та ін. Немає! Путіна треба госпіталізувати. І чим швидше прогресивне людство це усвідомить, тим більше шансів у нас всіх залишитися цілими - і фізично, і, до речі, психічно", - вважає Забужко.
Раніше письменниця жорстко розкритикувала президента України Зеленського.
За її словами, президент України не має тих якостей, які повинні бути у глави держави.
"Він – московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все – величезне шоу! Ми – всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.