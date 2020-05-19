Письменниця Оксана Забужко висловилася про ставлення Володимира Путіна до України та української мови

Свій коментар вона дала в інтерв'ю "Апострофу".

за Причиною обурення письменниці стала заява президента РФ про "братні народи" і "відсутність відмінності у мовах" України і Росії.

"В його світі "української мови не існувало до XVI століття". У його світі Росія, тобто Московія, була вже в Х столітті, хоча вона тоді ще не існувала. У його світі ми "один народ", бо так його вчили, або я не знаю, що з ним відбувалося - це питання до його психіатра або психоаналітика", - зазначила письменниця.

За її словами, президента РФ навіть не варто переконувати в його неправоті, але вона вказала на пару фактів.

"Треба реально усвідомлювати, що сусідньою країною править соціально небезпечний шизофренік. Я не вважаю потрібним і корисним розбирати маячня шизофреніка та полемізувати з ним за фактом, розповідати йому: "ні-ні-ні! Ось дивіться, є підручники, написані професорами Колумбійського та Гарвардського університетів ще в минулому столітті, де викладена історія української мови, в тому числі і як він розвивався", - і вчити його лінгвістиці, філології та ін. Немає! Путіна треба госпіталізувати. І чим швидше прогресивне людство це усвідомить, тим більше шансів у нас всіх залишитися цілими - і фізично, і, до речі, психічно", - вважає Забужко.

Раніше письменниця жорстко розкритикувала президента України Зеленського.

За її словами, президент України не має тих якостей, які повинні бути у глави держави.

"Він – московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все – величезне шоу! Ми – всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко.



