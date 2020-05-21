В Офісі президента і Кабміні розробляють рекомендації, пов'язані з початком пляжного сезону
Зокрема, названа попередня дата відкриття пляжів - 7 червня, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Легітимний.
Наголошується, що пляжі запрацюють з урахуванням деяких важливих умов. Обов'язкові рекомендації і певні обмеження стосуються також будинків відпочинку, санаторіїв, готелів і т. д.
Головна особливість - маленький відсоток заражених в регіоні. За даними джерела Легітимного в ОП - там "розуміють, що люди все одно підуть масово на пляжі в жарку погоду, тому треба підготуватися і оповістити всіх мешканців країни про норми безпеки, які необхідно буде дотримуватися".
Вже є напрацювання, що пляжі необхідно буде розділити на сектори, «квадрати», щоб запобігти скупченню людей. Крім того, пляжні комплекси зобов'яжуть дотримуватися дистанції і правила безпеки, інакше заклади будуть штрафувати.
Нагадаємо, МОЗ анонсував запуск пляжного сезону. При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що буде заборонено відвідувати пляжі літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання. На пляжі потрібно буде дотримуватися безпечної дистанції (не менше 2 метрів) і дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку, використовувати маски.
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