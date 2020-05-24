Незадоволені стратегією Володимира Зеленського по Донбасу українці вийшли на Майдан з акцією протесту

Близько тисячі представників громадських організацій ветеранів АТО, волонтерів та добровольців зібралися на головній площі Києва в неділю, 24 травня. Вони незадоволені стратегією влади щодо припинення війни на Донбасі.

У зв'язку з масовою акцією на Майдані були посилені заходи безпеки. Відомо, що в центр стягнуті додаткові сили поліції та Національної гвардії України. Наряди правоохоронців нестимуть службу у посиленому режимі.

Наголошується, що багато учасників акції стоять без масок, однак їх закликають дотримуватися безпечної дистанції.

Відомо, що аналогічні акції також планується провести в регіонах перед будівлями районних і обласних адміністрацій.

Телеграм-канал PavlovskyNews опублікував кадри з акції.

Раніше ми повідомляли про те, що на Європейську площу в Києві з'їхалися автобуси з усіх регіонів України.

Як стверджували водії, вони мають намір домогтися від Кабінету міністрів дозволу на відновлення внутрішніх і міжнародних перевезень.

"Люди скаржаться, що через заборони їм нічим годувати своїх родичів. Акція призначена на 10:00. Автобуси продовжують прибувати в центр Києва. Столичним жителям слід бути готовими до великих пробок", - говорилося в повідомленні.

Додамо, що кількість поліцейських у центрі Києва було збільшено у зв'язку з масштабною акцією протесту.

Нагадаємо, ситуація під Кабміном загострюється, стягують поліцію, рух паралізовано: кадри «повстання автобусів».

Як повідомляла Politeka, бунт спалахнув під вікнами Зеленського: в хід пішли шини, що відбувається.

Також Politeka писала, що новий Майдан захлеснув Київ у розпал карантину, висунули владі ультиматум.