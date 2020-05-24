Незадоволені стратегією Володимира Зеленського по Донбасу українці вийшли на Майдан з акцією протесту
Близько тисячі представників громадських організацій ветеранів АТО, волонтерів та добровольців зібралися на головній площі Києва в неділю, 24 травня. Вони незадоволені стратегією влади щодо припинення війни на Донбасі.
У зв'язку з масовою акцією на Майдані були посилені заходи безпеки. Відомо, що в центр стягнуті додаткові сили поліції та Національної гвардії України. Наряди правоохоронців нестимуть службу у посиленому режимі.
Наголошується, що багато учасників акції стоять без масок, однак їх закликають дотримуватися безпечної дистанції.
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Відомо, що аналогічні акції також планується провести в регіонах перед будівлями районних і обласних адміністрацій.
Телеграм-канал PavlovskyNews опублікував кадри з акції.
Раніше ми повідомляли про те, що на Європейську площу в Києві з'їхалися автобуси з усіх регіонів України.
Як стверджували водії, вони мають намір домогтися від Кабінету міністрів дозволу на відновлення внутрішніх і міжнародних перевезень.
"Люди скаржаться, що через заборони їм нічим годувати своїх родичів. Акція призначена на 10:00. Автобуси продовжують прибувати в центр Києва. Столичним жителям слід бути готовими до великих пробок", - говорилося в повідомленні.
Додамо, що кількість поліцейських у центрі Києва було збільшено у зв'язку з масштабною акцією протесту.
Нагадаємо, ситуація під Кабміном загострюється, стягують поліцію, рух паралізовано: кадри «повстання автобусів».
Як повідомляла Politeka, бунт спалахнув під вікнами Зеленського: в хід пішли шини, що відбувається.
Також Politeka писала, що новий Майдан захлеснув Київ у розпал карантину, висунули владі ультиматум.