Встановити особу загиблого Героя Сергія Тимощука вдалося через кілька років

Про це інформує місцевий портал Славути.

Відзначимо, що офіційна церемонія прощання з бійцем 80-ї ОДШБ, який загинув у бою за Луганський аеропорт в 2014 році, відбулася 24 травня.

"Сьогодні, 24 травня, жителі Славутчини провели в останню путь свого земляка, захисника України, солдата 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Сергія Тимощука. Цивільне прощання з Героєм пройшов у міському Палаці культури. Поховали Сергія Тимощука на міському кладовищі з усіма військовими почестями", - сказано в повідомленні.



Варто зазначити, що Сергій Тимощук після школи отримав диплом "автослюсаря" і був призваний до лав ЗСУ в 2013 році.

У 2014 році молодий Сергій Тимощук брав участь у боях з російськими військами за Луганський аеропорт.

В ніч з 31 серпня на 1 вересня 2014 року, після 146 днів оборони, сили АТО вийшли з руїн аеропорту, знищивши при цьому кілька одиниць російської бронетехніки. Пробитися до своїх вдалося не всім - 31 серпня 2014 року, захищаючи Україну від російсько-окупаційних військ "Л/ДНР", десантник Сергій Тимощук загинув.

"Після захоплення території аеропорту, тіло мужнього воїна потрапило до рук окупантів. Родині Героя, громаді міста і командуванню Збройних сил України знадобилося майже шість років для того, щоб повернути його на рідну землю", - додали місцеві журналісти.



Додамо, що у загиблого героя Сергія Тимощука залишилися мати і дві сестри.

"Схиляю голову...", "Вічна пам'ять солдату, який захищав Батьківщину!", "Вічна пам'ять. Спасибі, брате...", "Хлопець загинув 18 років. Ще дитина, але пішов на війну захищати свою землю. Схиляю голову перед земляком...", "Як донеччанин, щиро бажаю російським матерям, відправляв своїх дітей воювати на Донбас, не дочекатися своїх синів. Тобі, герой, спасибі, ти і мене захищав", "Слава Герою", - відреагували українці в коментарях.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила відважного бійця, лікарі борються за життя його товариша: «було всього 29 років».

Також Politeka писала, що бійці ЗСУ почали операцію «помста», ситуація на Донбасі різко змінилася: кадри знищення.