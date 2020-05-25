Президент Володимир Зеленський закликав українців готуватися до другої хвилі китайського вірусу
Про це він заявив на традиційній нараді щодо запобігання розповсюдження вірусу, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зеленський заявив, то у світі очікують другу хвилю коронавіруса. І додав, що Україна також повинна бути готова до усіма процедурами і надалі.
Крім того, 25 травня урядовий портал повідомив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з коронавірусом. Такий запас має бути сформований у лікарнях першої хвилі.
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У свою чергу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що передбачено виділення близько 3 млрд грн на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного устаткування і т. п. Закупівля розпочнеться у вівторок, 26 травня, з використанням системи "ProZorro".
За даними на ранок 25 травня, всього за весь час пандемії в Україні захворіли 21 245 осіб, з них 1 546 дітей і 4 112 медпрацівників.
У цілому одужали 7 234 людини, а летальних випадків 623.
За добу зафіксовано 259 нових випадків зараження, що на 147 менше ніж днем раніше (406 випадків).
Нагадаємо, українців попередили про погіршення ситуації з епідемією після 25 травня: "лікувати вас буде нікому".
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