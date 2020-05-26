Поет і драматург Юрій Рибчинський зробив жорстку заяву про українську мову

На його думку, в Україні потрібно зробити все для того, щоб були хороші українські журнали, хороші газети, хороші телевізійні фільми, пісні.

Про це він заявив 2018 року на телеканалі "112 Україна".

"Потрібно зробити все для того, щоб були хороші українські журнали, хороші газети, хороші телевізійні фільми, пісні. І головне – щоб люди, які мають відношення до української культури, української мови, заробляли більше, ніж ті, хто не має", – сказав Рибчинський.

На думку поета, українська мова красивіше, ніж російська чи інші мови.

"Хіба мати нав'язує красуню-дочку комусь в дружини?" – уточнив Рибчинський.

Він відзначив необхідність створення дорожньої карти про преференції української культури і української мови.

"Українська мова може врятувати Україну від Росії. Щоб вирішити проблему, потрібно точно знати, яка частина населення говорить українською мовою… Яка частина говорить російською і українською, яка частина говорить російською, але розуміє українську, яка частина говорить російською і не розуміє української. Все це – наші громадяни. А є ще вікова складова: до 20–30 років вирішити все, що пов'язане з пам'яттю, набагато легше. Для кожної категорії повинна бути своя дорожня карта. Держава має створити курси… загалом, зробити все, щоб вирішити проблему", – вважає Рибчинський.

При цьому він підкреслив, що "вороги України можуть дуже добре говорити українською мовою". "не можна називати ворогом України за мовною ознакою. Це смішно", – резюмував драматург.

Нагадаємо, що Рибчинський розповів, що гальмує розвиток України.

Як повідомляла Politeka, Рибчинський поскаржився на "неякісних" українців.

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