Син розстріляного на Житомирщині воїна АТО Віталія Вульчина розповів у відкритому листі, що доводиться переживати родичам загиблих

Звернення 23-річного хлопця опублікувало видання «Наразі.Медіа».

За його словами, загиблі були дуже гідними людьми, які пройшли весь жах війни на Донбасі, захищаючи Україну. Однак страшна смерть наздогнала їх далеко від зони бойових дій. Наприклад, його батько – старший сержант бригади швидкого реагування Національної гвардії – був застрелений уві сні, як і ще чотири людини.

Незважаючи на всі чутки, які «гуляють мережею», жоден з воїнів не був любителем випити, а зброя, яка було у них з собою, вся зареєстрована, тому що для тих, хто пройшов війну, вона, як «друга дружина».

Поки в інтернеті розганяються всілякі чутки і домисли з приводу трагедії, а вбивця вже третій раз змінює свої свідчення, родичі загиблих переживають неймовірні страждання.

«Якщо б я тільки міг вам передати весь той біль, що я сам зараз переживаю і який я бачу в очах матерів, дружин і дітей загиблих, то велика трагедія і страх. Бажаю нікому з вас ніколи не пережити того, що переживаємо зараз всі ми, а тим, хто пережив це, - мої щирі співчуття. У всіх нас забрали найцінніше і одна (?) людина за одну ніч розділила наше життя на до і після, забравши життя семи достойних мужів своєї нації. Я не можу зараз навіть спокійно попрощатися з батьком, у мене забита голова тим, щоб доводити очевидне», – написав юнак.

Але найважче зараз батькам Володимира Купріянова з позивним «Фінн», які проживають на окупованій території Луганської області. Щоб приїхати на похорон до сина, вони повинні були отримати дозвіл, але їм його не дали.

«Чи можете ви уявити, що це таке, не мати можливості навіть раз побачити свого сина?», – запитує автор.

Нагадаємо, страшна трагедія сталася в ніч з 21 на 22 травня в селі Новоселиця Попелянского району, де орендар одного з приватних ставків 58-річний Анатолій Захаренко відкрив вогонь по відпочивальникам, убивши сімох. Єдиний, кому вдалося втекти, – Вадим Федюнын.

Нагадаємо, драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

Як повідомляла Politeka, з'явилися скандальні подробиці трагедії з бійцями АТО під Житомиром, стрілець заговорив.

Також Politeka писала, що з'явилися кадри і подробиці про українських вояків, розстріляних під Житомиром.