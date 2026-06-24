Політолог Руслан Бортник пояснив, про що насправді звіт і попередження білоруської опозиції – про прямі загрози Україні зараз чи про мілітаризацію Білорусі взагалі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, насправді в цьому звіті білоруської опозиції йдеться не так про підготовку Білорусі до війни зараз, як про взагалі мілітаризацію білоруської держави, там є багато даних за 2022-2024 роки. Тобто, пояснює він, цей звіт ілюструє, що Білорусь почала озброюватися, розвивати свою армію, збільшувати чисельність потенційних солдатів, бо, крім невеликої традиційної білоруської армії, всі забувають, що Білорусь знову готує великий партизанський рух.

«У звіті того, що стосується нинішнього моменту, лише кілька аспектів. А основна маса звіту стосується спільної мілітаризації Білорусі. Білоруська опозиція, звісно, ​​таким чином намагається посприяти Україні, українській позиції і намагається показати войовничий, злочинний характер нинішнього білоруського уряду, бо бореться за владу», – пояснює Руслан Бортник.

Більш небезпечний тренд і більш небезпечна ситуація, підкреслює він, – це те, що Лукашенко і путін будуть якось реагувати на тиск України. Так, констатує експерт, ресурси росії зараз обмежені, але можливі рішення про виділення Білорусі додаткових систем ППО, перекидання туди додаткових частин російської армії, які будуть на відпочинку або тільки формуватимуться, а також можлива риторика із загрозою застосування балістичних або навіть ядерних ракет, що розміщені на території Білорусі.

«Через український тиск Білорусь кинулася під крило москви. Щоразу, коли ми щось робимо щодо Білорусі, ми повинні пам'ятати, що Білорусь біжить до росії, і вплив росії на Білорусь посилюється. Тому треба не миттям, так катанням, і батогом, і пряником працювати з Білоруссю, якщо ми не хочемо отримати ще одного повноцінного офіційного ворога на кордонах», – попереджає Руслан Бортник.

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