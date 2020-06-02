"Така сорочка на клубну вечірку - ок, а не у ВР"

Заступник голови Верховної Ради, нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк козирнула стильним вбранням перед Юлією Тимошенко

У мережі з'явилося фото, на якому Кондратюк стоїть перед головою партії "Батьківщина" Тимошенко у білій сорочці на випуск з великою літерою "V". Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на пост журналістки Анни Стешенко в Фейсбуці.

"Стильно, модно, молодіжно. Сорочка з нової колекції Valentino. Ціна - майже 26 тис. грн. Може собі дозволити. Тільки за січень оклад другого віце-спікера склав 23 122 грн, а разом з преміями Кондратюк отримала 33 951 грн.", - написала Стешенко.

До речі, на сьогодні мінімальна зарплата в нашій країні становить 4723 грн., так що вартість сорочки Кондраюк потягнула на більш, ніж п'ять мінімалок.

Українці пожвавилися в комменариях під цим постом, обговорюючи лук нардепа.

"На рубашонку ледве нашкребла. Все інше з секонду, куплене на вагу. Хіба незрозуміло?"

"Ну це вапще ... дрес-код якийсь треба відчувати. Така сорочка на клубну вечірку - Ок, а не у ВР"

"V - vendetta! Мстять "баригам" їхньою ж зброєю)"

Раніше ми повідомляли, Тимошенко здивувала українців незвичайним фото в Instagram, забравшись з ногами на крісло. Політик в діловому костюмі комфортно розташувалася, не роззуваючись.

«Після довгого «дня на ногах», - написала Тимошенко.

Кадр тут же стали коментувати.

«Так знімайте черевики!», «Туфлі на височенних підборах не знімаємо 24 години на добу», «Дуже сміливо», - писали користувачі.

Крім того, ми розповідали, що Тимошенко вперше за довгий час показала свого чоловіка Олександра. Юлія Володимирівна опублікувала сімейне фото з чоловіком і дочкою Євгенією у Фейсбуці. Політик приурочила пост до Дня сім'ї.

Нагадаємо, Тимошенко після пластики вразила новим обличчям, Слуга народу не стримався.

Як повідомляла Politeka, поранена Тимошенко приголомшила зовнішнім виглядом після пластики: "Краще не дивіться на...".