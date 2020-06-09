Буде як у Європі

водителей збираються стягувати плату за проїзд по окремих дорогах

Це передбачено законопроектами № 3544 і 3545, які вже зареєстровані у Верховну Раді, передає "Сегодня".

Автори проектів законів пишуть, що вантажівки зношують дороги до 50 тис разів більше, ніж легкові авто, проте всі власники транспортних засобів сплачують за ремонт доріг однаково.

Крім того, введення додаткової плати за проїзд передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС. Згідно йому необхідно ввести в законодавство норми Директиви 1999/62/ЄС від 17 червня 1999 року "Про стягнення платні з вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур".

Автори законопроектів наводять приклад інших країн, де діють такі правила. Так, у Чехії, Польщі, Словаччини, Латвії та Туреччини – виплати коливаються від 2,2 грн до 11 грн за км проїзду і залежить від ваги транспорту, класу дороги, часу проїзду та інших критеріїв.

Якщо законопроекти приймуть, то платити доведеться за все вантажівки важче 12 тонн. При цьому їх повинні оснастити спеціальними пристроями, тому що збирати оплату через супутникові технології. Для цього на дорогах встановлять обладнання, яке буде зчитувати інформацію з спецпристроїв вантажівок.

За порушення норм перевізнику загрожує штраф – 8500 грн, окремий штраф - 3220 грн, за повторне порушення – 6460 грн.

За підрахунками ініціаторів такого нововведення, якщо середній тариф буде 1-3 грн/км, то додаткові надходження до бюджету на ремонт доріг складуть 9 млрд грн.

Також у законопроекті пропишуть максимальний розмір оплати, градацію тарифів, перелік доріг, за проїзд по яким доведеться заплатити.

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