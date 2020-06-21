Збройні сили України завдали нищівного удару по вогневій точці терористів на Донбасі
Як повідомляє Politeka.net, в Facebook волонтер Юлія Толмачова розповіла, що снаряд був скинутий з квадрокоптера та показала відео нищівного удару ЗСУ(щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
На відео, яке судячи з усього, було знято з дрона можна помітити, як ЗСУ скидають снаряд по позиції бойовиків. Через секунду можна почути звук вибуху і побачити, як вщент була зруйнована техніка бойовиків.
"Якщо по телебаченню не говорять про війну,то хочу вам нагадати що війна на Донеччині триває вже 7 рік. Тільки за цієї неділі у нас 👉4 загиблих захисника і👉 багато тяжко поранених. Дякую кожному, хто продовжує допомагати з початку війни", - звернулася до українців волонтер у підписі до відео.
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Крім того, вона заявила, що на фронті дуже потрібні ще два квадрокоптера "Mavic Zoom" і "Фантом 4" і волонтер буде рада будь-якій допомозі від українців.
Також раніше повідомлялося, що ветеран АТО розповів про принизливе нововведення для учасників ООС.
Українським бійцям, які билися за батьківщину на Донбасі, видають пластмасові медалі. Про це повідомив блогер, ветеран АТО Олег Болдирєв, відомий також як Мартін Брест.
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