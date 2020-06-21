Збройні сили України завдали нищівного удару по вогневій точці терористів на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, в Facebook волонтер Юлія Толмачова розповіла, що снаряд був скинутий з квадрокоптера та показала відео нищівного удару ЗСУ(щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

На відео, яке судячи з усього, було знято з дрона можна помітити, як ЗСУ скидають снаряд по позиції бойовиків. Через секунду можна почути звук вибуху і побачити, як вщент була зруйнована техніка бойовиків.

"Якщо по телебаченню не говорять про війну,то хочу вам нагадати що війна на Донеччині триває вже 7 рік. Тільки за цієї неділі у нас 👉4 загиблих захисника і👉 багато тяжко поранених. Дякую кожному, хто продовжує допомагати з початку війни", - звернулася до українців волонтер у підписі до відео.

Крім того, вона заявила, що на фронті дуже потрібні ще два квадрокоптера "Mavic Zoom" і "Фантом 4" і волонтер буде рада будь-якій допомозі від українців.

Також раніше повідомлялося, що ветеран АТО розповів про принизливе нововведення для учасників ООС.

#РазомМиМожемоБагато! #РепостТакожДопомога! #ПлізЦеДужеВажливо. Як що по телебаченню не кажуть про війну,то хочу вам нагадати що війна на Донбасі триває вже 7 рік. Тільки за цю неділю у нас 👉4 загинувших захисника та👉 багато важко поранених . І як завжди зробивши звіт за поїздку♥️🖤 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3987136254693098&id=100001902895398♥️🖤 пишу про нові потреби для бійців на фронт -#ПС,#розвідка,#снайпера,#аеророзвідка.Пройшла ротація,одні бригади вийшли,зайшли інші. 🛑Дуже потрібно на фронт: 👉#квадрокоптери Mavic 2Zoom,Фантом 4.-2шт. 👉#Біноклі з дальномірною сіткою -5 шт. 👉#труби100крат.збільшення- 3 шт. 👉#плитоноски-5шт. 👉#камера Gopro hero4 👉#мєтєостанцію Kestrel 5000 👉#2 рюкзаки на квадрокоптери Mavic zoom 👉#планшет- 2 шт. 👉2 батареї на мавік зум,2 батареї на Фантом4 👉2 монокуляра з триногою 👉Карта приват 5168742209101801 Толмачова Юлія👈 ВІЙНА ПРОДОВЖУЄТСЯ‼‼ ПАМ'ЯТАЙте☝️ Друзі ,прошу репосту і допомогу.💙💛♥️💗💙💛🇺🇦🙏🙏🙏 🛑Для юрідичних осіб БФ "Всесвит за Майбутнє" ЄДРПО 37019766 р/р UA883077700000026008010018248 АТ "А- Банк" Для валютних переказів: 🛑#MoneyGram или Western Union for #Yuliyа #Tolmachova Толмачова Юлія 0677834814 🛑Дякую всім ,хто не втомився .Дякую за вашу небайдужість!💙💛❤️❤️❤️🙏🙏🙏💙💛🇺🇦 🛑Дякую кожному хто продовжує допомогати з початку війни. Копієчка до копієчки,з маленьких струмочків починається будь яка потужна ріка.Ваші гроші підуть на добру справу. Вірю що ми зможемо. #ВійнаДонбас #РазомДоПеремоги #WarDonbass На відео результат роботи нашого квадрокоптеру. Gepostet von Yuliya Tolmachova am Samstag, 20. Juni 2020

Українським бійцям, які билися за батьківщину на Донбасі, видають пластмасові медалі. Про це повідомив блогер, ветеран АТО Олег Болдирєв, відомий також як Мартін Брест.

Він опублікував фотографію медалі учасника ООС, яка видається в комплекті з посвідченням учасника бойових дій. На думку блогера, рішення видавати пластмасові медалі не можна розцінювати інакше, як приниження бійців.

Нагадаємо, Зеленського попередили про назрівання катастрофи в ЗСУ: «Процвітає імітація».

Як повідомляла Politeka, ЗСУ точним пострілом помстилися окупантам, кадри тріумфу.

Також Politeka писала, що ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків "ЛНР": помста за 49 наших воїнів.