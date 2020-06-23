Зупинилося серце митрополита Черкаського і Канівського УПЦ МП Софронія, якого вважали лідером "українського крила" цієї церкви

Цю інформацію вже підтвердила прес-служба Черкаської єпархії УПЦ МП, пише Politeka.net.

За інформацією священників, митрополит Софроній відійшов у вічність після тривалої хвороби на 81 році життя.

"З глибокою скорботою і сумом сповіщаємо, що 22 червня о 23:08 на 81-му році життя після тривалої та виснажливої хвороби відійшов до Господа митрополит Черкаський і Канівський Софроній – видатний архіпастир землі Черкаської, храмобудівничий, невтомний трудар на ниві Божій", – інформує прес-служба єпархії.

Взимку 2018 року Софроній розповідав, що він вже не є кліриком Московського патріархату, бо під час своєї служби не згадує російського патріарха Кирила, але і не входить до складу Помісної церкви.

"Я ні туди і ні сюди...У незалежної держави повинна бути незалежна церква. А виходить так, що ніби ми і незалежна держава, а ліземо у тенета до греків. А яка різниця, Константинополь чи Москва? Я би вам сказав зараз, що слід далі робити, якби я у руках тримав Томос, знав, про що там написано. Тож дочекаймося", - заявляв тоді Софроній в інтерв'ю виданню Главком.

Він також попереджав, що фінальна версія статуту помісною церкви може закріпити велику залежність українського православ’я від Константинополя, і називав у 2018 році цю загрозу «васальним захопленням».

Софроній зробив великий внесок в розвиток вітчизняної церкви, переклавши молитви на українську мову. До того ж, саме цей митрополит був прихильником використання української мови під час служб.

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