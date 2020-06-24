В зоні ООС загинув український військовий з міста Шпола Черкаської області

Трагедія трапилася у понеділок, 22 червня. Про це повідомляють на сторінці Шполянського міської ради об'єднаної територіальної громади в Facebook.

Олександр Вадимович Маньковський 1968 року народження п'ять років захищав Батьківщину на Донбасі.

"П’ять років свого життя він віддав захисту рідної держави, гідно виконувавши свій службовий обов’язок. Шполянська міська об’єднана територіальна громада глибоко сумує по втраті вірного воїна, справжнього патріота України та приспускає державні прапори на всіх закладах і установах.

Вічна пам’ять і Царство Небесне Олександру…

Ми не забуваємо своїх героїв…", - написали в мережі.

Олександра Маньківського згадують, як добру і чуйну людину.

«Царство Небесне, мій сусід, знала Сашу як грамотного, скромного, читаючого чоловіка, ніхто в Шполі не міг розв'язати любу математичну задачу університетського рівня, всі до Саши приїздили, переважно роботу оцінювали, як допомогу, ніколи не брали достойну оплату, ні мама моя покійна, ні Саша, хай легко спочиває, земля буде пухом», - пишуть в мережі.

Українці у соцмережі висловлюють співчуття з приводу смерті захисника: «Вічна світла пам'ять Герою. Щирі співчуття родині», «Царство небесне», «Вічна пам'ять Герою! Співчуття родині», «Щирі співчуття рідним, а Герою царство небесне та вічний спокій», «Вічна пам'ять, співчуття рідним, царство небесне тобі друже», «Вічна пам'ять. Дуже світла була людина», «Вічна пам'ять ! Герої не вмирають!».

Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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