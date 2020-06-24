Телеведучий Остап Дроздов різко висловився про наявність російськомовних громадян в Україні

Його заяву, яку він зробив у 2008 році, передає "Главком".

За словами Дроздова, в країні мали залишитися тільки ті діти, які розмовляють українською мовою.



"Вся система базової освіти має бути націлена на те, щоб в Україні не було жодної дитини, яка б не знала української мови не могла нею користуватися. На цю мету має бути налаштована вся початкова і середня школа. З обличчя моєї країни повинні зникнути російськомовні діти. Двомовними, тримовними, чотиримовними чи суто україномовними – можуть бути. А ось одномовні російськомовні – повинні зникнути як вид", - вважає телеведучий.

У своїх словах він не побачив нічого ненависного, оскільки тим, хто не знає української мови - не місце в Україні.

"Навпаки: суть існування Держави України полягає саме в тому, що в ній апріорі не може існувати громадянин, який не здатний користуватися державною мовою", - заявив він.

Раніше письменник Сергій Жадан висловив думку, що любити Україну можна і російською мовою.

Він пояснив це тим, що знає багатьох волонтерів, активістів і волонтерів, які розмовляють російською мовою.

"Мені постійно доводиться говорити цю фразу, можна любити Україну російською мовою. І постійно доводиться чути критику за цю фразу. Я це кажу не тому, що намагаюся займатися якоюсь пропагандою, а тому, що особисто знаю багатьох людей, які є добровольцями, волонтерами, громадськими активістами, але вони не відмовилися від свого російської мови", - поділився письменник в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

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