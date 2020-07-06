Україна втратила захисника на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба полку «Азов».

«Зі скорботою повідомляємо, що сьогодні вранці раптово пішов з життя боєць полку «Азов», 52-річний підполковник Олег Крашаниця псевдо «Терміт». Він був дуже досвідченим фахівцем із мінно-підривної справи, на рахунку якого - кілометри разминировано територій і незліченну кількість врятованих життів наших бійців і цивільних людей», - йдеться в повідомленні.

Підполковник Олег Крашаниця в полку «Азов» обіймав посаду офіцера з інженерного забезпечення. Також він займався інструкторської діяльністю - вчив особовий склад, передавав свої знання і вражаючий досвід іншим, проводив різні заняття з інженерно-саперної справи.

Наголошується, що під час бойових виїздів Терміт виявляв високий професіоналізм і компетентність, неодноразово допомагав жителям прифронтових територій, розміновував «сіру зону».

Сам боєць був родом із Павлограда Дніпропетровської області, проживав у Білій Церкві. До лав полку «Азов» Терміт приєднався до початку 2015 року.

Побратими пам'ятають його як дуже ввічливого, привітного і щирої людини, який завжди приходив на допомогу.

Нагадаємо, що за перший місяць літа на Донбасі загинули 4 українських воїна. Це Леонід Добрянський, Ілля Струк, Богдан Коваленко, Іван Дедюх.

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