Тарас Матвіїв був на фронті з початку війни

Загиблому на Донбасі українському військовому присвоїли посмертно звання Героя України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Офіса президента.

Так, глава держави Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який нещодавно загинув на Донбасі під час бою з окупантами.

Відповідний указ Зеленський підписав сьогодні, 13 липня.

В Офісі президента повідомили, що звання Героя України присвоєно українському військовому за особисту мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Відомо, що Тарас Матвєєв перебував на фронті від самого початку російської збройної агресії. Був волонтером і добровольцем, а в 2019 році почав служити в рядах Збройних сил. Під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань 31-річний Матвіїв врятував двох своїх побратимів та допоміг їм дістатися до безпечного місця. Сам він загинув від міни окупантів.

"Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це - приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам'ять Герою", - заявив Зеленський.

Поховають загиблого Героя в середу, 15 липня.

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