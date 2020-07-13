На Луганщині після тижня масштабних лісових пожеж вогонь вдалось повністю ліквідувати
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Рятувальники проінформували, що сьогодні, 13 липня, о 17.20 лісову пожежу на території Новоайдарського району Луганської області, яка виникла ще минулого понеділка, 6 липня, було ліквідовано.
У ДСНС нагадали, що пожежа виникла поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків швидко поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове. Через декілька днів, 9 липня, пожежу вдалось локалізувати, однак вогонь все ще не було ліквідовано.
Як раніше повідомлялось, на Луганщині масштабна пожежа продовжила поширюватись, і зайнялося сміттєве звалище у Сєвєродонецьку.
"Серйозна проблема виникла у місті Сєвєродонецьку – лісова пожежа, що трапилася 7 липня, викликала займання побутових відходів на міському полігоні. Загалом полігон забезпечений протипожежними засобами, там є ємність для води на 500 куб.м, яка поповнюється зі свердловини, є автомобіль для заливання місць загоряння водою", - повідомляли у пресслужбі міської ради.
Згодом з'явилось повідомлення, що верхова лісова пожежа виявилась занадто потужною, і 7 липня персонал полігону довелось евакуювати. Повернувшись назад, співробітники побачили, що тверді побутові відходи вже зайнялись на значній площі полігону.
Нагадаємо, Луганщина у вогні: «Родини залишилися без даху над головою».
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до домівок українців, людей масово евакуюють: кадри вогняного НП.
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