Рятувальники проінформували, що сьогодні, 13 липня, о 17.20 лісову пожежу на території Новоайдарського району Луганської області, яка виникла ще минулого понеділка, 6 липня, було ліквідовано.

У ДСНС нагадали, що пожежа виникла поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків швидко поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове. Через декілька днів, 9 липня, пожежу вдалось локалізувати, однак вогонь все ще не було ліквідовано.

Як раніше повідомлялось, на Луганщині масштабна пожежа продовжила поширюватись, і зайнялося сміттєве звалище у Сєвєродонецьку.

"Серйозна проблема виникла у місті Сєвєродонецьку – лісова пожежа, що трапилася 7 липня, викликала займання побутових відходів на міському полігоні. Загалом полігон забезпечений протипожежними засобами, там є ємність для води на 500 куб.м, яка поповнюється зі свердловини, є автомобіль для заливання місць загоряння водою", - повідомляли у пресслужбі міської ради.

Згодом з'явилось повідомлення, що верхова лісова пожежа виявилась занадто потужною, і 7 липня персонал полігону довелось евакуювати. Повернувшись назад, співробітники побачили, що тверді побутові відходи вже зайнялись на значній площі полігону.