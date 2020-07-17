Журналіст Айдер Муждабаєв висловився про сучасну Росію і розповів, що може очікувати РФ в майбутньому

За його словами, після зміни влади в Росії нічого хорошого не буде, адже на зміну Путіна прийде обов'язково "несамовитий персонаж". Крім того, він зазначив, що поки Росія існує в нинішньому вигляді, з неї не може "народитися щось вільне".

Таку думку він озвучив 2019 року в блозі для видання Обозреватель.

"Поки існує Росія в її нинішньому вигляді, в ній не народиться нічого вільного, нічого по-справжньому людського. Не треба будувати ілюзій. Це тільки евроідіот Макрон може називати свідомість росіян європейською", - зазначив він.

Муждабаєв додав, що цивілізованому світу необхідно боротися не з Путіним, адже справжній ворог - фашизована свідомість жителів Росії. Жителів Росії настільки пропагують, що для них не існує українців, вони не бачать їх в упор.

"Тому боротися цивілізованому світу треба не з Путіним, а з віками фашизованою свідомістю жителів рейху — унікальним у своєму роді симбіозом внутрішнього рабства і зовнішньої "переваги". Це не тільки гібридна війна, але війна ментальностей. Навіть їхньою мовою з ними по суті немає про що говорити: це не проблема перекладу, а імперський морок мозку, який зжер вже практично всіх. Українців для них не існує. Вони не бачать українців в упор", - зазначив він.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.