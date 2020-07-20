Тепер все залежить від парламентарів

Стало відомо, які нововведення передбачає реформа декретної відпустки в Україні

Про це розповіла віце-спікер Ради Олена Кондратюк, передає РБК.

За її словами, "ментальні матріархальні стереотипи", які насильно вселили українцям, заважають державі зрівняти в правах і обов'язках по догляду за дитиною чоловіків і жінок.

Верховна Рада вже працює над документом, який дозволить це зробити. У разі його затвердження батько і мати дитини зможуть брати декрет по черзі.

"Чому ви не можете побути в декреті місяць, наприклад, а потім дружина місяць в декреті? До речі, законодавство це теж ми зараз хочемо вжити, щоб мали можливість і чоловік, і дружина йти в декрет. Нічого тут складного немає", - додала Кондратюк.

Варто нагадати, що інноваційний законопроект про декретній відпустці передбачає й інші зміни:

Якщо чоловік захоче взяти відпустку замість жінки, йому потрібно принести своєму роботодавцю довідку, що дружина відмовилася брати декрет (документ береться на місці роботи жінки).

Жінки з двома дітьми і більше мають право на додаткову відпустку кожен рік. Тепер на це можуть розраховувати і чоловіки.

Після народження дитини батько отримає право на оплачувану 14-денну відпустку (якщо він живе з матір'ю дитини, незалежно від штампу в паспорті). Цю відпустку можна буде використати протягом трьох місяців з моменту народження дитини.

Також ми розповідали, що українцям доведеться доплачувати за пологи.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, пологи не можуть бути безкоштовними, якщо у породіллі існують патології, або жінці необхідно хірургічне втручання.

За його словами, безкоштовними пологи можуть бути тільки для тих жінок, які народжують природним шляхом.

Нагадаємо, що медичні послуги для українців стануть безкоштовними: за що тепер не доведеться розкривати гаманець.

Як повідомляла Рoliteka, нову безкоштовну послугу вводять для українців, заява Моз: "Раз у п'ять днів...".

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