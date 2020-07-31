В літню спеку водій запхав більше десятка дітей в легковик і піддав їх життя великого ризику

Шокуюче фото опублікувало видання "РИА-Мелитополь", передає Politeka.net.



Очевидці по дорозі на український курорт Кирилівку помітили біля селища Якимівка Запорізької області автомобіль ВАЗ-2108, усередині якого знаходилося не менше 13 дітей. Маленьким пасажирам довелося тіснитися в маленькому салоні, як сардина в банку. Судячи по знімку, кількох малюків запхали навіть у багажник.

"Як прийшло в голову водієві виїхати на жваву трасу, ризикуючи життями маленьких пасажирів, залишається тільки здогадуватися", - обурилися джерела.

Варто відзначити, що свідок, який опублікував фото в соціальній мережі, зафарбував номер автомобіля, тому поліцейським знайти його буде непросто. Страшно уявити наслідки, якщо б машина потрапила в ДТП по дорозі на море.

Раніше на курортне селище Кирилівка обрушився потужний шторм з Азовського моря. Руйнівна стихія накрила кілька пляжних зон і зруйнувала все на своєму шляху. Вітер розігнався до 30 метрів в секунду і з легкістю виривав парасолі. Шторм тривав близько двох днів, після чого люди змогли повернутися до нормального відпочинку.

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