Глава МОЗ Максим Степанов попередив про початок другої хвилі епідемії, яку очікували тільки восени

Як передає Politeka.net, він розкрив подробиці під час онлайн-брифінгу 11 серпня. За словами чиновника, в Україні вже почали вживати екстрених заходів.

Як нагадав Максим Степанов, новий спалах захворюваності через Китайський вірус у всьому світі прогнозували лише через кілька місяців, проте вже зараз показники стрімко зростають.

"Ми вважали, що у нас буде так звана друга хвиля, тобто істотне збільшення кількості хворих, десь у жовтні-листопаді - і це буде пов'язане з сезонною епідемією грипу. Так вважав весь світ", - підкреслив міністр охорони здоров'я. - "Зараз ми бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих. Тому ми почали більш потужно і швидко рухатися".

За словами Максима Степанова, уряд поспішно закуповує апарати для вентиляції легенів, лікарняні ліжка обладнують для швидкої подачі кисню хворим. Крім того, в деяких регіонах України вже запускають медустанови "другої хвилі", так у Львівській області інфекційні лікарні вже третій день заповнені пацієнтами більш, ніж наполовину.

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