Як передає Politeka.net, історію молодшого сержанта Віталя Олексевича розповіли у Командуванні медичних сил Збройних Сил України.
"Що можна встигнути в двадцять років? Думаєте, трохи?! Закінчити школу, вибрати професію, а потім починати опановувати свою професію. Можливо, це так... але реалії російської агресії проти нашої держави позначили інші пріоритети серед української молоді", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли про хірурге з Вінниці, який за чотири місяці врятував 1500 бійців на Донбасі.
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Однією з найбільш пам'ятних історій з практики Андрія верби був порятунок українського снайпера.
Розвідник отримав важке поранення живота. Він пройшов два кілометри з автоматною кулею в тілі. Хірург вирішив провести операцію бійця в польових умовах і врятував йому життя.
Нагадавши, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.
Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.