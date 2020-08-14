Двадцятирічний хлопець став бойовим медиком і командиром відділення на Донбасі

Як передає Politeka.net, історію молодшого сержанта Віталя Олексевича розповіли у Командуванні медичних сил Збройних Сил України.

"Що можна встигнути в двадцять років? Думаєте, трохи?! Закінчити школу, вибрати професію, а потім починати опановувати свою професію. Можливо, це так... але реалії російської агресії проти нашої держави позначили інші пріоритети серед української молоді", - йдеться в повідомленні.
 
У двадцять років - він вже добре знає, як звучить політ кулі ворожого снайпера і скільки ударів серця є у воїна, щоб встигнути сховатися від російської міни, яка стрімко наближається до наших позицій.

Знання шкільних предметів Віталій зміг застосувати на передовій: 
 
"Шкільні предмети з фізики, хімії, а головне – з біології та природознавства, доведеться застосовувати, копаючи шанці і будуючи посилені перекриття. А ось математика дозволить швидко рахувати кількість патронів, що залишилися у тебе і у всього підрозділу, який відображає ворожу атаку. Розраховувати маневри підступного і безжального загарбника. Та й, власне, дізнатися і збагнути, що таке ця атака", - зазначив автор оповідання.

Раніше ми повідомляли про хірурге з Вінниці, який за чотири місяці врятував 1500 бійців на Донбасі.

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Однією з найбільш пам'ятних історій з практики Андрія верби був порятунок українського снайпера.

Розвідник отримав важке поранення живота. Він пройшов два кілометри з автоматною кулею в тілі. Хірург вирішив провести операцію бійця в польових умовах і врятував йому життя.

Нагадавши, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

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