Двадцятирічний хлопець став бойовим медиком і командиром відділення на Донбасі



Як передає Як передає Politeka.net , історію молодшого сержанта Віталя Олексевича розповіли у Командуванні медичних сил Збройних Сил України.



"Що можна встигнути в двадцять років? Думаєте, трохи?! Закінчити школу, вибрати професію, а потім починати опановувати свою професію. Можливо, це так... але реалії російської агресії проти нашої держави позначили інші пріоритети серед української молоді", - йдеться в повідомленні.

У двадцять років - він вже добре знає, як звучить політ кулі ворожого снайпера і скільки ударів серця є у воїна, щоб встигнути сховатися від російської міни, яка стрімко наближається до наших позицій.

Знання шкільних предметів Віталій зміг застосувати на передовій: