Дуже багато українців заробляють трохи більше мінімалки

Як пише Politeka.net, червні 2020 року понад 20% українських працівників отримали зарплати до шести тисяч гривень, про що свідчать дані Держстату. Прес-служба відомства опублікувала статистику на офіційному сайті.

Судячи з цієї інформації, карантин відчутно вдарив по трудящих і їх доходах. Так на початку літа фахівці нарахували 6787,7 тисячі штатних працівників, яким виплатили понад 50% окладу на кінець місяця. Це на 3,9% більше ніж до обмежень, у березні було 7061,9 тисяч осіб.

Згідно зі статистичними даними, 8,3% українців отримали менше мінімальної зарплатні в 4 723 гривень. Як уже згадувалося, 20,2% заробили від 4,7 до 6 тисяч гривень. Крім того, 5,6% виплатили від 6 до 6,5 тисяч, 5,3% - від 6, до 7 тисяч, 7,4% - від 7 до 8 тисяч, 10,9% - від 8 до 10 тисяч, 9,7% - від 10 до 12 тисяч, 10,7% - від 12 до 15 тисяч, 10% - від 15 до 20 тисяч, 5,3% - від 20 до 25 тисяч.

Всього 6,6% українців за свою працю офіційно отримали понад 25 тисяч гривень. Найбільше таких співробітників виявилося в сферах авіаційного транспорту (21,1%), фінансів і страхування (19,2%), інформації та телекомунікації (19,1%), державного управління і оборони, обов'язкового соцстрахування (14,1%).

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