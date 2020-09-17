В одній зі шкіл Макіївки на окупованому Донбасі відбулася подія, про яку не поспішають розповідати в ефірі місцевих телеканалів, що всіляко пропагують "рускій мір"

Про інцидент, що стався під час візиту так званого "віце-прем'єра «ДНР"" Олександра Ананченкова до школи в Макіївці, розповів у своєму блозі для OBOZREVATEL Фашик Донецький.

Бойовик відвідав згаданий заклад з офіційним візитом. Спочатку, підкреслює автор, все йшло за планом і в кращих совкових традиціях: директор і вчителі стояли по стійці смирно, посміхалися пропагандистським ЗМІ тощо. Ніщо не віщувало неприємностей.

"Але сталося несподіване: коли типу віце-прем'єр зайшов привітатися з дітьми одного з випускних класів і сказав, мовляв "Привіт, діти". Але діти відповіли залпом з танка прям в у вуха колаборанта: у відповідь на привітання другій особі в ієрархії динири чотири майбутніх випускника відповіли голосно і чітко - вони сказали "Слава Україні!",- продовжив блогер.

Ананченко після цих слів змінився на обличчі і вилетів з класу, а в приміщенні запанувала гробова тиша.

Наступного дня дітей та їхніх батьків викликали до "МДБ ДНР", туди ж "запросили" вчителів та директора школи для проведення з'ясувально-роз'яснювальної роботи.

Однак після розмови з усіма учасниками допиту ситуація для місцевої "влади" вималювалася ще більш плачевна:

"Понад 60% учнів не збираються вчитися на окупованих після випускних іспитів, 40-45% планують отримувати диплом хунти, 15-20% збираються валити на Росію. Решта учнів тупо не тягнуть фінансово здобути освіту поза окупацією або є причини залишатися на території без прав людини (але, якби нічого не заважало, то відсоток дітей, які не хочуть жити на окупованих після шкільних випускних іспитів зашкалює за 90)", – підкреслює блогер.

Він акцентував увагу на тому, що ці діти продемонстрували всім приклад справжнього патріотизму, оскільки любити Україну в окупації – потрібно мати велику сміливість. Розуміючи, що за такі слова їх можуть кинути на підвал, покарати їх близьких, підлітки не побоялися висловити свою позицію.

"Уявіть, як їм набридло жити у фарсі через недолюдей, які ніяк не можуть поховати СРСР. Як на мене, це крик душі дітей. І з кожним днем на окупованих РФ територіях таких криків буде більше. Саме за таких дітей йде війна, вони-майбутнє України і ті, хто не хочуть жити в минулому, з краватками, партзібраннями, радянськими ідолами і не хочуть ходити строєм", – підсумував Фашик Донецький.

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