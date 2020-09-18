Українців просять про допомогу для 16-річної Христини Тарасенко, якій необхідна складна та дорога операція
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис родички Христини у соцмережі.
Так, тітка Христини Юлія Кивенко повідомила, що її 16-річній племінниці потрібна термінова дуже складна операція на хребті.
Дівчині поставили діагноз ідіопатичний (невідомої природи) сколіоз 3-4 ступеня грудного відділу (42% викривлення), розвиток правостороннього горба, здавлювання правої легені.
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"Пройшли всілякі консультації, вихід один - операція. Така важка деформація хребта супроводжується не тільки видимим косметичним дефектом (відео у вкладеному файлі), але і вираженим больовим синдромом, порушенням роботи внутрішніх органів, зокрема, функцій серця і легенів. Операція дуже серйозна і дорога", - повідомила родичка Христини.
Враховуючи високу вартість складної операції, сім'ї Христини Тарасенко довелось просити допомоги у небайдужих співвітчизників.
"Тому ми звертаємося до всіх з проханням про допомогу, будемо дуже вдячні", - написала тітка Христини.
Вона також опублікувала виписки з лікарні і реквізити для допомоги 16-річній українці.
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