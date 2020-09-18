Сім'я просить про допомогу для дівчинки

Українців просять про допомогу для 16-річної Христини Тарасенко, якій необхідна складна та дорога операція

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис родички Христини у соцмережі.

Так, тітка Христини Юлія Кивенко повідомила, що її 16-річній племінниці потрібна термінова дуже складна операція на хребті.

Дівчині поставили діагноз ідіопатичний (невідомої природи) сколіоз 3-4 ступеня грудного відділу (42% викривлення), розвиток правостороннього горба, здавлювання правої легені.

"Пройшли всілякі консультації, вихід один - операція. Така важка деформація хребта супроводжується не тільки видимим косметичним дефектом (відео у вкладеному файлі), але і вираженим больовим синдромом, порушенням роботи внутрішніх органів, зокрема, функцій серця і легенів. Операція дуже серйозна і дорога", - повідомила родичка Христини.

Враховуючи високу вартість складної операції, сім'ї Христини Тарасенко довелось просити допомоги у небайдужих співвітчизників.

"Тому ми звертаємося до всіх з проханням про допомогу, будемо дуже вдячні", - написала тітка Христини.

Вона також опублікувала виписки з лікарні і реквізити для допомоги 16-річній українці.

Нагадаємо, юна українка залишилася без ноги після НП в Польщі, людей просять про допомогу.

Як повідомляла Politeka, молодий батько пожертвував усім заради незрячої дочки з ДЦП: "Я йду через себе і прошу...".

Також Politeka писала, що 6-річна Лера може перемогти рак, українців просять дати дівчинці шанс.