Біля Київської міської клінічної лікарні №9 створилася черга зі швидких машин

Зокрема, на кадрах видно півтора десятка припаркованих біля медустанови швидких, які начебто привезли хворих на китайський вірус.

Ролик з'явився на сторінці Муніципальної варти Києва у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Коронавірусу немає!"- говорили вони. Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. У кожному з автомобілів-інфікований COVID-19. Любіть маму і Україну. Мийте руки милом", - йдеться в підписі до ролика.

Відео зібрало сотні коментарів і більше двохсот репостов. У той же самий час, багато користувачів мережі висловили жах від побаченого і відзначили, що це показує наближення Києва до колапсу в медичній системі.

Правда знайшлися і ті, хто з недовірою поставився до ролика, зазначивши, що в швидких можуть знаходиться хворі на інші віруси.

"Коронавірусу немає!" - казали вони. Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. В кожному з автомобілів інфікований на COVID-19. Любіть маму та Україну. Мийте руки милом. Gepostet von Муніципальна Варта Києва am Mittwoch, 7. Oktober 2020

"Кошмар!", "Вірус така хр*нь, що від нього не сховається ніхто", "Ви впевнені, що всі ці швидкі привезли людей захворілих саме на COVID-19? Ви в кожну машину залізли і уточнили інформацію?", "Це там ті хто в нього не вірить", "Не бачу смайликів ... Невже вже не смішно ? Боюся, скоро ридати почнемо !", "Носіть медичні маски правильно! В Італії штраф 1000 євро вже, за не носіння масок".

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

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