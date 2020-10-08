Біля Київської міської клінічної лікарні №9 створилася черга зі швидких машин
Зокрема, на кадрах видно півтора десятка припаркованих біля медустанови швидких, які начебто привезли хворих на китайський вірус.
Ролик з'явився на сторінці Муніципальної варти Києва у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
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"Коронавірусу немає!"- говорили вони. Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. У кожному з автомобілів-інфікований COVID-19. Любіть маму і Україну. Мийте руки милом", - йдеться в підписі до ролика.
Відео зібрало сотні коментарів і більше двохсот репостов. У той же самий час, багато користувачів мережі висловили жах від побаченого і відзначили, що це показує наближення Києва до колапсу в медичній системі.
Правда знайшлися і ті, хто з недовірою поставився до ролика, зазначивши, що в швидких можуть знаходиться хворі на інші віруси.
"Кошмар!", "Вірус така хр*нь, що від нього не сховається ніхто", "Ви впевнені, що всі ці швидкі привезли людей захворілих саме на COVID-19? Ви в кожну машину залізли і уточнили інформацію?", "Це там ті хто в нього не вірить", "Не бачу смайликів ... Невже вже не смішно ? Боюся, скоро ридати почнемо !", "Носіть медичні маски правильно! В Італії штраф 1000 євро вже, за не носіння масок".
Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.
Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.