Росія знову активно завозить зброю і військову техніку на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей

Про нарощування бойових можливостей окупантів з посиланням на інформацію Головного управління розвідки повідомляє Міноборони.

Так, розвідка показала, що під командуванням ЗС РФ на захоплені території українського Донбасу перекидають озброєння для танкових підрозділів бойовиків. Так, танка Т-64, що вичерпали ресурс експлуатації, замінюють російськими танками Т-72Б.

У свою чергу, танки Т-64 збираються розміщувати на спеціальних майданчиках для демонстрації того, що бойовики нібито виконують Мінські домовленості про відведення важкої техніки від лінії зіткнення на Донбасі.

Зауважимо, що раніше на окупованій території Луганської області виявили російську техніку.

Зокрема, 51 одиниця озброєння російських військ була помічена на чотирьох полігонах. З них сім танків помітили біля житлового масиву в селищі Кришталевий. Це може вказувати на те, що бойовики готуються до активних бойових дій.

Відповідні дані представлені у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 14 жовтня.

Також раніше повідомлялося, що бойовики стягнули до лінії розмежування на Донбасі важке озброєння. Зокрема, були помічені-танки, реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Гвоздика" і "Жаба".

Нагадавши, російські війська привели в повну бойову готовність на Донбасі: тривожні дані Міноборони.

Як повідомляла Politeka, російські танки помітили в житлових районах Луганщини, кількість вражає: що відбувається на Донбасі.

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