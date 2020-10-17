Росія знову активно завозить зброю і військову техніку на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей
Про нарощування бойових можливостей окупантів з посиланням на інформацію Головного управління розвідки повідомляє Міноборони.
Так, розвідка показала, що під командуванням ЗС РФ на захоплені території українського Донбасу перекидають озброєння для танкових підрозділів бойовиків. Так, танка Т-64, що вичерпали ресурс експлуатації, замінюють російськими танками Т-72Б.
У свою чергу, танки Т-64 збираються розміщувати на спеціальних майданчиках для демонстрації того, що бойовики нібито виконують Мінські домовленості про відведення важкої техніки від лінії зіткнення на Донбасі.
Російська Кардаш'ян в безсоромному купальнику показала райський вид: "Кішечка і красуня"
Кейт Міддлтон грубо порушила правило Єлизавети ІІ: "Королева ніколи не надягає..."
"Я убогий, старий і тупий": доведений до реанімації Тарзан приголомшив Корольову новою витівкою
Як виглядають Пугачова, Волочкова, Івлєєва та інші зірки "під мухою": топ захмелілих фото красунь
Зауважимо, що раніше на окупованій території Луганської області виявили російську техніку.
Зокрема, 51 одиниця озброєння російських військ була помічена на чотирьох полігонах. З них сім танків помітили біля житлового масиву в селищі Кришталевий. Це може вказувати на те, що бойовики готуються до активних бойових дій.
Відповідні дані представлені у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 14 жовтня.
Також раніше повідомлялося, що бойовики стягнули до лінії розмежування на Донбасі важке озброєння. Зокрема, були помічені-танки, реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Гвоздика" і "Жаба".
Нагадавши, російські війська привели в повну бойову готовність на Донбасі: тривожні дані Міноборони.
Як повідомляла Politeka, російські танки помітили в житлових районах Луганщини, кількість вражає: що відбувається на Донбасі.
Також Politeka писала, що до позицій ЗСУ рукою подати: бойовики висунули артилерію на лінію фронту, перші кадри.