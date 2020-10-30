А ви б хотіли щоб Україна знову стала ядерною державою?

Міністр з питань стратегічних галузей виробництва Олег Уруський оцінив можливість відновлення Україною статусу ядерної держави

Свій коментар чиновник дав в інтерв'ю "РБК Украина".

Після питання Володимира Зеленського в опитуванні на виборах про Будапештський меморандум багато експертів вже почали говорити, що це певний натяк керівництва України на відновлення власного ядерного потенціалу. Усурський такі припущення спростував:

"У нас на сьогодні немає таких можливостей (про відновлення ядерного статусу - ред.), та й немає в цьому абсолютно ніякої необхідності. Ми маємо зобов'язання перед міжнародною спільнотою, яких, безумовно, будемо дотримуватися. Я думаю, що ми можемо значно меншим фінансовим ресурсом забезпечити свою безпеку", - пояснив міністр.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Росія може задіяти ядерну зброю на будь-яку атаку.

У документі йдеться, що Росія має право застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку на її об'єкти інфраструктури, або коли під загрозу буде поставлено саме існування держави, а саме рішення про застосування ядерної зброї приймається виключно президентом РФ.

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