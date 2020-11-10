Справжній патріот потроху вчить українську разом зі своїми дітьми і десь за кілька років вони разом стануть україномовними

Про це на своїй сторінці у Facebook пише блогер і політолог Віктор Бобиренко. За його словами, російськомовних патріотів в Україні багато, але справжній патріот робитиме все можливе, щоб українська мова звучала більше російської.

"Кажуть люди можуть говорити російською або іншими мовами і від цього не менш люблять Україну і українську мову, і що є багато російськомовних патріотів. Патріотів дійсно є російськомовних чимало. Тільки справжній патріот воює за те, щоб викладання в школах здійснювалося українською мовою",- пише він на своїй сторінці.

Він зазначає, справжній патріот потроху вчить українців разом зі своїми дітьми і десь за кілька років вони разом стануть україномовними, адже воювати за Україну потрібно не тільки на фронті, а й у мирному житті.

Експерт зазначає, адже це так просто: обрати в меню банкомату "українська мова", сказати продавщиці в маркеті " Доброго здоров'я!", замість "Драсьте", сказати в Харкові, Дніпрі або Одесі" зробіть зупиночку, будь-ласка " Сделайте остановочку пожалуйста".

"Нарешті, українська-це мова справжніх еліт та університетів. А гопота говорить на якомусь жахливому койні, яку ця гопота вважає "російською" мовою", - резюмував Бобиренко.

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