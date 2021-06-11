Верховну Раду розмістили на Проваллі, тому в Україні нічого не виходить з політикою. Про це та інші історії Києва розповіла українська письменниця Лада Лузіна у програмі “Сніжна лавина” зі Сніжаною Єгоровою.

"Місто наше дуже старе. Йому понад 1500 років. За цей час воно саме давно вирішило, що і де у нього повинно знаходитися. І якщо ти до нього не прислухаєшся, як більшість транзитних пасажирів, то воно не буде тобі шкодити, загрожувати прокльонами, ти не помреш страшною смертю: у тебе просто нічого не вийде. Кращий цьому приклад - це нинішня вулиця Воздвиженська. Можна назвати її новою легендою міста Києва. Вона отримала за останні 10 років негласну назву "вулиця мертвих", - сказала Лада Лузіна.

Вона зазначила, що на Воздвиженський побудували великий квартал, і продовжують його будувати, але там ніхто не живе.

"У нижньому місті, а це якраз нижнє місто, ніколи не жили багаті люди. За історичними розкопками, по найдавніших назвах, вулиці як там називалися: Гончарі, Кожум'яки. І жили там ті самі гончарі і кожум'яки, і інші ремісники. Ми їх зараз можемо назвати людьми творчих професій. Купці, торгівля, але ніколи не жили князі. І ось коли в нижньому місті спробували побудувати місто для багатих, для верхніх - нічого не вийшло. Тому що для влади призначена верхня частина, а нижня частина для зовсім іншого типу людей, зовсім іншого типу житла. Тому, квартири для багатих там і не прижилися", - додала Лузіна.

За її словами, Маріїнський парк і Верховна Рада розміщені в так званому Проваллі.

"Ось це ж називають Печерські пагорби. Печерський пагорб з Маріїнським парком стоїть над місцевістю, яка досить давно носить назву Провалля. І ось сама назва Провалля пояснює, чому у нас в політиці нічого не виходить. Можна припустити, що всі благі наміри провалюються в пекло", - підкреслила письменниця.

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