Під час ефіру одного з українських телеканалів відбувся мовний скандал. «Слуга народу» Людмила Марченко несхвально висловилася про мову, якою говорив економіст Юрій Атаманюк. Експерт відповів і почалася суперечка, фрагмент якої можна переглянути у його блозі.

Атаманюк говорив в ефірі російською мовою, що не сподобалося Марченко, тому вона заявила: «Ще б українською мовою, тоді взагалі було б добре». Економіст відповів, що депутат не має права вказувати йому на мову, якою потрібно говорити, і, до того ж, їй самій варто краще підучити українську. Окрім цього, експерт вважає депутата Марченко не достатньо компетентною в темі обговорення.

«Я розмовляю рідною мовою і це право закріплено в Конституції», - підкреслив Атаманюк. Тим не менш, після зауваження Марченко він почав говорити українською, аби продемонструвати свої знання та принципи.

Натомість сама депутат, як заявив економіст, володіє українською не достатньо добре, аби робити йому зауваження. «Ви як народний депутат щойно намагалися порушити моє конституційне право думати і говорити російською мовою», - обурився він і додав, що це стосується не особисто його, але й половини російськомовного населення України.

Зрештою ведучий припинив цю суперечку, не надавши перевагу нікому. Він підкреслив, що згідно із Конституцією громадяни можуть обирати будь-яку мову спілкування, але неправильно робити такі коментарі та зауваження щодо цього.

Нагадуємо, Атаманюк заявив, що доля України належить не їй, а сильнішим державам.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк розповів, що може зупинити ріст тарифів.