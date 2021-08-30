ВООЗ та ЮНІСЕФ закликали європейські країни під час пандемії коронавірусу залишити школи відкритими, але захистити їх.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

"Пандемія викликала найбільш катастрофічні перебої в освіті в історії. Тому надзвичайно важливо, щоб навчання в школах було безперебійним по всій Європі. Нам не вдасться подолати пандемію швидко, але безпечне навчання дітей в класах має залишатися першочерговою метою», - заявив Ханс Генрі Клюге, регіональний директор ВООЗ і лікар.

Клюге підкреслив, що робота шкіл дуже важлива для психічного здоров'я дітей, їх освіти, а також набуття ними соціальних навичок. Лікар підкреслив, що завдяки школам діти стають продуктивними і щасливими членами суспільства.

Регіональний офіс ЮНІСЕФ в Європі та Центральній Азії, регіональне бюро ВООЗ в Європі у своїй заяві закликали уряди всіх країн не закривати школи, але вжити необхідних заходів, які дозволять мінімізувати ризик можливої передачі вірусу.

У міжнародних організаціях підкреслили, що зазначені заходи передбачають пріоритетну вакцинацію вчителів та інших співробітників шкіл, як частину національної кампанії вакцинації. Також міжнародні чиновники закликали терміново вакцинувати людей з груп ризику.

Нагадуємо, що У Міносвіти озвучили графік канікул на 2021-2022 рік

Як повідомляла Politeka, лікарі борються за життя маленького українця

Також Politeka писала, що не всі школи можна відкрити