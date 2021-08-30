ВООЗ та ЮНІСЕФ закликали європейські країни під час пандемії коронавірусу залишити школи відкритими, але захистити їх.
Про це повідомляє ЮНІСЕФ.
"Пандемія викликала найбільш катастрофічні перебої в освіті в історії. Тому надзвичайно важливо, щоб навчання в школах було безперебійним по всій Європі. Нам не вдасться подолати пандемію швидко, але безпечне навчання дітей в класах має залишатися першочерговою метою», - заявив Ханс Генрі Клюге, регіональний директор ВООЗ і лікар.
Клюге підкреслив, що робота шкіл дуже важлива для психічного здоров'я дітей, їх освіти, а також набуття ними соціальних навичок. Лікар підкреслив, що завдяки школам діти стають продуктивними і щасливими членами суспільства.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Українцям пригрозили штрафами за несплату податку, озвучені санкції: "до 31 серпня..."
Опухла Каменських нажахала видом через хворобу, співачку не впізнати: "Просто вмираю"
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
Регіональний офіс ЮНІСЕФ в Європі та Центральній Азії, регіональне бюро ВООЗ в Європі у своїй заяві закликали уряди всіх країн не закривати школи, але вжити необхідних заходів, які дозволять мінімізувати ризик можливої передачі вірусу.
У міжнародних організаціях підкреслили, що зазначені заходи передбачають пріоритетну вакцинацію вчителів та інших співробітників шкіл, як частину національної кампанії вакцинації. Також міжнародні чиновники закликали терміново вакцинувати людей з груп ризику.
Нагадуємо, що У Міносвіти озвучили графік канікул на 2021-2022 рік
Як повідомляла Politeka, лікарі борються за життя маленького українця
Також Politeka писала, що не всі школи можна відкрити