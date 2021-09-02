Деяким українцям у вересні перерахують відсотки за кредитами у зв'язку з прийнятими поправками

Так, банки повинні перерахувати відсотки за кредитами вимушеним переселенцям, якщо позики були взяті ще до окупації Криму і Донбасу. Про це йдеться в законі «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", поправки до якого набирають чинності з 5 вересня, пишуть "Факти".

У документі значиться, якщо загальна сума відсотків по кредиту перевищує суму відсотків, нараховану протягом строку, на який надавався кредит за мінімальною ставкою, визначеною договором, то банк повинен зробити перерахунок.

Для цього боржник може звернутися з письмовою заявою в банк. На перерахунок відводиться один тиждень після подачі заяви. Штрафи та майнові санкції за такими кредитами не застосовуються.

Зазначимо, нові правила стосуються договорів, які були укладені до 20 лютого 2014 року для переселенців з Криму і до 14 квітня 2014 року - з Донбасу.

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