В Україні алфавіт кримськотатарської мови офіційно переклали латиницею.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідну постанову Кабмін затвердив 22 вересня. Згідно з нововведенням, освітній процес, який реалізують кримськотатарською мовою, повинні повністю перевести на латиницю до 2025 року. Крайній термін-1 вересня. У новий варіант алфавіту увійшла 31 буква. Зміни засновані на рішеннях, який в період з 1991 по 1993 Рік прийняв Курултай кримськотатарського народу.

"Відтепер кримськотатарська мова буде розвиватися в більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які після 1991 року перейшли на латинський алфавіт», — заявив глава Міністерства реінтеграції Олексій Резніков.

Міністр підкреслив, що дане рішення було другим фундаментальним, з тих, що прийняв Уряд для кримських татар. Першим таким рішенням Резніков назвав закон про корінні народи. Міністр упевнений, що латиниця дасть можливість ефективніше використовувати Інтернет і цифрові платформи. Резніков додав, що повний перехід до нової графіки підвищить інтерес материкових жителів нашої країни до кримськотатарської мови. У Мінреінтеграції підкреслили, що зміни підтримали більшість видавців, педагогів і мовознавців.

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