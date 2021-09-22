В Україні алфавіт кримськотатарської мови офіційно переклали латиницею.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідну постанову Кабмін затвердив 22 вересня. Згідно з нововведенням, освітній процес, який реалізують кримськотатарською мовою, повинні повністю перевести на латиницю до 2025 року. Крайній термін-1 вересня. У новий варіант алфавіту увійшла 31 буква. Зміни засновані на рішеннях, який в період з 1991 по 1993 Рік прийняв Курултай кримськотатарського народу.
"Відтепер кримськотатарська мова буде розвиватися в більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які після 1991 року перейшли на латинський алфавіт», — заявив глава Міністерства реінтеграції Олексій Резніков.
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Машлятіна після вильоту з "Танців з зірками" висловила Кухар, що думає про її оцінки: "Накинулися..."
Дан Балан на повну запалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями: "Я перестаю дихати"
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський покинув Україну після третього ефіру, що сталося: "Я готовий..."
Дочка Анджеліни Джолі Захара приголомшила видом в супермаркеті: "Що на ній надіто?"
Міністр підкреслив, що дане рішення було другим фундаментальним, з тих, що прийняв Уряд для кримських татар. Першим таким рішенням Резніков назвав закон про корінні народи. Міністр упевнений, що латиниця дасть можливість ефективніше використовувати Інтернет і цифрові платформи. Резніков додав, що повний перехід до нової графіки підвищить інтерес материкових жителів нашої країни до кримськотатарської мови. У Мінреінтеграції підкреслили, що зміни підтримали більшість видавців, педагогів і мовознавців.
Нагадавши, українцям планують збільшити соціальні виплати, з'явилися подробиці
Як повідомляла Politeka, кредитну історію українців почнуть перевіряти за новими правилами, розкриті деталі
Також Politeka писала, що стало відомо, що буде з цінами на комуналку в Україні в новому опалювальному сезоні