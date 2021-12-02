Цього місяця українцям перерахують пенсії з двох причин, в результаті її середній розмір складе близько 4000 гривень, що більше на 16% аналогічного періоду минулого року.

Українцям перерахують пенсії з двох причин: через збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1854 грн. до 1934 грн); і через зростання мінімальної зарплати (з 6 000 до 6 500 грн). Про це повідомляє Politeka.net з посилання на Урядовий портал.

Мінімальна пенсія для непрацюючих людей старше 65 років і з повним стажем (жінки 30 років і чоловіки 35 років) стане вище на 200 гривень, тобто збільшиться з 2400 до 2600 грн.

Також розмір виплат збільшиться на 80 грн для інших пенсіонерів, у яких страховий стаж менше, вони не працювали і отримували "мінімалку".

За понаднормовий стаж збільшується надбавка, а також вона стане вищою у ветеранів війни, і в осіб, які мають особливі заслуги.

Таким чином в грудні середній розмір пенсій складе на 16% (на 546 грн) більше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, і складе 3980 грн.

Наступного року планується провести індексацію, а розмір мінімальних виплат особам старше 70 років повинен скласти 3000 грн.

У 2022-му середньорічний розмір пенсійних виплат повинен скласти 4533 грн.

Нагадаємо, підвищення зарплат з 1 грудня, названі суми і кому пощастить

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій, обов'язкова вакцинація та зростання податків

Також Politeka писала, мільйони українців ризикують залишитися без пенсій