Українці мають право безкоштовно проходити комп'ютерну томографію в лікарнях, що уклали договір з Національною службою здоров'я України, а це практично всі державні лікарні.

Детальніше про те, як отримати і скористатися напрямком на безкоштовне КТ, розповіли в МОЗ.

Зробити КТ безкоштовно можна в закладах, у яких є домовленість про це з НСЗУ і відповідне обладнання. Чиновники охорони здоров'я акцентують увагу: якщо в лікарні вимагають гроші за проведення такого обстеження, то це порушення прав пацієнта і слід поскаржитися в НСЗУ. Оператори контакт-центру за номером 1677 підкажуть, як правильно подати скаргу.

Для того, щоб пройти КТ безкоштовно, треба в першу чергу звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря, який повинен виписати електронне направлення на обстеження.

Далі пацієнт вибирає медичний заклад, який може провести діагностику, зв'язується з ним і записується на обстеження на певний день та час.

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні в стаціонарі, всі необхідні обстеження входять в безкоштовний пакет послуг і проводяться відразу в лікарні, куди його госпіталізували.

Українці бурхливо відреагували в Мережі на інформацію МОЗ, говорячи про те, що реальна картина дещо відрізняється:

"щоб ви були здорові!( у вас посилання, куди подати скаргу - не працює"

"Не смішіть! Безкоштовно, але, по-перше, треба записатися, потім почекати з місяць, в кращому випадку, а тоді вже зробите"

"Як ви набридли своєю брехнею. Все за направленням безкоштовно, тільки потрібно дожити, потерпіти, пару місяців в черзі. Ви пройдіть це пекло в поліклініці хоч раз. Якщо болять нирки, дають направлення на УЗД, а запис на 2 місяці наперед, витримаєте?"

"Це з області фантастики!"

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