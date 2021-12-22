Детальніше про те, як отримати і скористатися напрямком на безкоштовне КТ, розповіли в МОЗ.
Зробити КТ безкоштовно можна в закладах, у яких є домовленість про це з НСЗУ і відповідне обладнання. Чиновники охорони здоров'я акцентують увагу: якщо в лікарні вимагають гроші за проведення такого обстеження, то це порушення прав пацієнта і слід поскаржитися в НСЗУ. Оператори контакт-центру за номером 1677 підкажуть, як правильно подати скаргу.
Для того, щоб пройти КТ безкоштовно, треба в першу чергу звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря, який повинен виписати електронне направлення на обстеження.
Далі пацієнт вибирає медичний заклад, який може провести діагностику, зв'язується з ним і записується на обстеження на певний день та час.
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Якщо пацієнт перебуває на лікуванні в стаціонарі, всі необхідні обстеження входять в безкоштовний пакет послуг і проводяться відразу в лікарні, куди його госпіталізували.
Українці бурхливо відреагували в Мережі на інформацію МОЗ, говорячи про те, що реальна картина дещо відрізняється:
"щоб ви були здорові!( у вас посилання, куди подати скаргу - не працює"
"Не смішіть! Безкоштовно, але, по-перше, треба записатися, потім почекати з місяць, в кращому випадку, а тоді вже зробите"
"Як ви набридли своєю брехнею. Все за направленням безкоштовно, тільки потрібно дожити, потерпіти, пару місяців в черзі. Ви пройдіть це пекло в поліклініці хоч раз. Якщо болять нирки, дають направлення на УЗД, а запис на 2 місяці наперед, витримаєте?"
"Це з області фантастики!"
Нагадаємо, кінець пандемії, у ВООЗ назвали обнадійливі терміни: "за наявними даними..."
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