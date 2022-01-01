Слідом за морозами та снігопадами в Україну поспішає потепління - в перший день нового року буде мокро і вітряно майже на всій території.

СиноптикиУкргідрометцентру поділилися свіжим прогнозом погоди на суботу, 1 січня. У всіх областях буде плюсова температура, а також пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом (Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська та Донецька області).

Найтепліше в перший день нового, 2022-го, року буде на Заході. Стовпчики термометрів піднімуться тут вдень до 6-8 градусів зі знаком плюс, а вночі покажуть 3-5 тепла.

На Півночі очікується + 2...+ 4 градуси вдень і до двох зі знаком плюс вночі.

У Центрі в світлий час доби 3-6 градусів тепла, а в нічні години 0...+2.

На Сході невеликий мороз вдень,-1, і до -4 градусів вночі.

На Півдні вдень 5-7 градусів тепла, вночі може похолодати до -1...-3.

Згідно з прогнозом відомого синоптика Наталії Діденко, у західних областях 1 січня "можливо, співатимуть птахи, адже саме тут запахне весною". Крім того, в перший день нового року очікуються сильні вітри.

У Києві в новорічну ніч та вранці 1 січня буде йти мокрий сніг, що змінюватиметься час від часу на дощ. Вдень потеплішає до + 3...+ 6 градусів, місцями слабкий дощ і дуже вітряно.

Додамо, за прогнозами синоптиків середня температура повітря в січні в Україні коливатиметься від 0 до п'яти градусів морозу, що цілком вписується в норму.

Нагадаємо, що погода в січні, синоптики дали прогноз на перший місяць 2022 року: чи чекати морозів і снігу

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