Відповідна скарга опублікована на сайті Мінфіну в розділі з відгуками, передає Politeka.net.
Так, за словами українки, в грудні 2020 року вона закрила рахунки та картки, а тепер ПриватБанк поставив її до відома, що з закритого рахунку списалися кошти. В підсумку, їй нарахували заборгованість.
"В ході довгострокових розмов зі співробітниками банку з'ясувалося, що банк за місяць до того, як сповістити про «борг» мене, самі відправили запит на повернення коштів в Міжнародну Платіжну Систему як шахрайське зняття коштів, але не дочекавшись відповіді, так розумію, вирішили «збити грошенят» з усіх боків. Креативно. Хто ще стикався з таким лохотроном?", - обурилася клієнтка.
Співробітники ПриватБанку відгукнулися під скаргою, пояснивши ситуацію.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
"Не розумію, що зі мною": Фіналіст "Холостячки" з Мішиною Тригубенко поскаржився на свій стан
Ткач з "Квартал 95" поїхав з України, прихопивши дружину і дочку: "Нарешті дочекався"
Мішина похвалилася колечком на безіменному пальці, розтанувши в обіймах відомого красеня: фото
Влад Яма, Монатік та їхні дружини розгнівали українців необережним жестом на пляжі в Майамі: "Скромніше треба..."
"Запит на списання коштів був ініційований сайтом, де раніше були вказані реквізити картки. Так як транзакція не була раніше завершена, була підтверджена — утворилася заборгованість. Ініційована банком заявка на оскарження успішна, за її результатом до кінця місяця буде погашена виникла в результаті операції заборгованість", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, збій терміналу і подвійне списання коштів з картки Приватбанку: що треба знати, щоб повернути гроші
Як повідомляла Politeka, шалені відсотки по кредиту в ПриватБанку: як проводиться розрахунок і що робити, щоб уникнути нарахування
Також Politeka писала, що українець втратив гроші при закритті карти, ПриватБанк не попередив про нюанс: "Оператор запевнив, що..."