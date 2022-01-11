Клієнтка ПриватБанку розповіла про ситуацію, коли через рік після обривання співпраці з банком, у неї раптово "намалювався" борг.

Відповідна скарга опублікована на сайті Мінфіну в розділі з відгуками, передає Politeka.net.

Так, за словами українки, в грудні 2020 року вона закрила рахунки та картки, а тепер ПриватБанк поставив її до відома, що з закритого рахунку списалися кошти. В підсумку, їй нарахували заборгованість.

"В ході довгострокових розмов зі співробітниками банку з'ясувалося, що банк за місяць до того, як сповістити про «борг» мене, самі відправили запит на повернення коштів в Міжнародну Платіжну Систему як шахрайське зняття коштів, але не дочекавшись відповіді, так розумію, вирішили «збити грошенят» з усіх боків. Креативно. Хто ще стикався з таким лохотроном?", - обурилася клієнтка.

Співробітники ПриватБанку відгукнулися під скаргою, пояснивши ситуацію.

"Запит на списання коштів був ініційований сайтом, де раніше були вказані реквізити картки. Так як транзакція не була раніше завершена, була підтверджена — утворилася заборгованість. Ініційована банком заявка на оскарження успішна, за її результатом до кінця місяця буде погашена виникла в результаті операції заборгованість", - йдеться в повідомленні.



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