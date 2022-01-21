Дубішин писав вірші й видавав книги, намагався всіма силами вплинути на ставлення українців до людей з порушеннями здоров'я. Зокрема, організовував багато виїздів "особливих" друзів на різні заходи - давав з ними концерти в лікарнях. Крім того відвідував дитячі будинки та колонії, а також передавав подарунки військовослужбовцям на фронт.
Українці в Мережі оплакують волонтера, згадуючи, як багато користі він приніс своїй країні і співвітчизникам:
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