Ситуація з коронавірусом в Україні знову погіршилася, через що місцями по країні посилили карантинні обмеження.

Зокрема, через різке зростання числа заражених посилити карантин вирішили в Тернополі та Львівській області, повідомляється в ТСН.Ранку.

Так, у Тернополі з 26 січня заборонили проводити масові заходи. Зали театрів і кінотеатрів в місті знову можна заповнювати тільки наполовину, а в ТРЦ не пускатимуть без сертифіката про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус. Школи також зможуть перевести старшокласників на дистанційне навчання, однак це рішення залишиться за ними.

У свою чергу, у Львівській області всім навчальним закладам, за винятком дитячих садків, вже порадили перейти на онлайн навчання до 4 лютого. В області також заборонили проведення масових заходів і скоротили дозволену заповненість громадського транспорту на 50%.

В області також не виключають введення ще жорсткіших карантинних заходів, якщо до 1 лютого ситуація не покращиться. При цьому наголошується, що мова не йде про сам Львів – карантин посилили тільки в області.

"Особливо нас турбує дитяче населення. Буквально за три дні кількість госпіталізацій збільшилася майже в півтора рази", - підкреслив директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут.

Зазначимо, що за даними МОЗ на ранок 26 січня в Україні зафіксовано 24 321 новий випадок захворювання коронавірусом. За добу від вірусу в країні померла 141 людина і ще 5514 чоловік одужали.

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