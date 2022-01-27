Українцям можуть відмовити у виплаті пенсії, якщо буде допущена найменша помилка при оформленні документів та їх верифікації.

Як пише Politeka.net, про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Виплата пенсії буде зупинена, якщо виявиться, що документи були оформлені неправильно, або в них була допущена помилка. Такі вимоги прописані в українському законодавстві.

Зазначається, що помилку можуть виявити під час верифікації документів. Крім цього, є й інші причини, через які можуть зупинити виплати. Приводом для призупинення виплат може бути:

помилка в прізвищі,

отримання пенсії за фальшивими документами,

якщо з'ясується, що людина деякий час проживала за кордоном,

людина не отримувала свою пенсію протягом 6 місяців,

пенсіонер змінив місце проживання.

Як відомо, пенсія не виплачуватиметься українцю під час всього терміну перебування за кордоном, якщо мова йде про постійну зміну місця проживання.

Нагадаємо, що очікується нове підвищення пенсій: як сильно зростуть виплати для українців.

Як повідомляла Politeka, у платіжках українців з'явилися додаткові витрати: за що доведеться доплачувати.

Також Politeka писала, що незабаром українцям підвищать пенсії, коли чекати надбавки: "В середньому на 500 гривень".