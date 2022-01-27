Як пише Politeka.net, про це розповіли у Пенсійному фонді України.
Виплата пенсії буде зупинена, якщо виявиться, що документи були оформлені неправильно, або в них була допущена помилка. Такі вимоги прописані в українському законодавстві.
Зазначається, що помилку можуть виявити під час верифікації документів. Крім цього, є й інші причини, через які можуть зупинити виплати. Приводом для призупинення виплат може бути:
- помилка в прізвищі,
- отримання пенсії за фальшивими документами,
- якщо з'ясується, що людина деякий час проживала за кордоном,
- людина не отримувала свою пенсію протягом 6 місяців,
- пенсіонер змінив місце проживання.
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Як відомо, пенсія не виплачуватиметься українцю під час всього терміну перебування за кордоном, якщо мова йде про постійну зміну місця проживання.
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