Як пише Politeka.net, про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Виплата пенсії буде зупинена, якщо виявиться, що документи були оформлені неправильно, або в них була допущена помилка. Такі вимоги прописані в українському законодавстві.

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Зазначається, що помилку можуть виявити під час верифікації документів. Крім цього, є й інші причини, через які можуть зупинити виплати. Приводом для призупинення виплат може бути:

  • помилка в прізвищі,
  • отримання пенсії за фальшивими документами,
  • якщо з'ясується, що людина деякий час проживала за кордоном,
  • людина не отримувала свою пенсію протягом 6 місяців,
  • пенсіонер змінив місце проживання.

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Як відомо, пенсія не виплачуватиметься українцю під час всього терміну перебування за кордоном, якщо мова йде про постійну зміну місця проживання.

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