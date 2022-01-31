Погода у вівторок, 1 лютого, дозволить українцям трохи перепочити від нещодавніх снігопадів - проте, слідом за відлигою прийде інша загроза.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у вівторок, 1 лютого в Україні очікується переважно ясна погода. Вночі невеликий сніг, а вдень - мокрий сніг, пройде на Заході. Трохи присипе на Сумщині, а в Одеській області очікується дощ. На решті частини країни іноді буде показуватися сонечко.

Стовпчики термометрів у світлий час доби не піднімуться вище 2 градусів і не опустяться нижче -1 (у Криму, традиційно, найтепліше, тут буде +7...+9). Вночі вдарить мороз до -5...-7 (на Сході трохи менше, до -3, і в Криму близько нуля).

У Києві лютий розпочнеться свіжою погодою - вночі до 5 морозу, вдень 0-2 градуси нижче нуля. Серйозних опадів не намічається.

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Крім того, до середини тижня в Україну повернуться сильні морози, 2-3 лютого стовпчики термометрів місцями опустяться до -10, під ударом Північ і Схід.

Відзначимо, наші предки вірили, якщо 1 лютого заметіль, то весь місяць буде холодний і сніжний; якщо сильний мороз - літо буде спекотним; вночі на небі багато зірок, значить, і зима буде довго тривати; 1 лютого сонячний день - весна рано прийде.

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