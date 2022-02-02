Українські яхтсмени поділилися відповідним відео на своєму Youtube-каналі. Вони розповіли, що вже три роки займаються випуском свого Атлантичного циклу, пройшовши в цілому 35000 морських миль в Атлантичному океані.

Для своєї нової експедиції яхтсмени вирішили відійти від звичних маршрутів повз Антильські і Багамські острови, і вирушили в бік Південної Америки. Вони йшли мимо Кюрасао, Колумбії та Панами, а потім повернули назад до Антильських островів через Ямайку.

Подорож почалася на острові Домініка і підійшло до кінця на Ямайці.

На відео можна побачити яскраві кадри морської подорожі, по ходу якої яхтсмени відвідали цілу низку колоритних островів.

Мандрівники потрапили на танцювальний фестиваль, подивилися на місцеві водоспади, опинилися під тропічною зливою, змогли помилуватися буйною рослинністю і райськими пляжами. Крім того, мандрівники познайомилися з місцевими закладами і місцями, популярними у світових знаменитостей.

Весь цей час яхтсмени йшли по відкритому морю на власній яхті.

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