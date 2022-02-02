Українські яхтсмени поділилися відповідним відео на своєму Youtube-каналі. Вони розповіли, що вже три роки займаються випуском свого Атлантичного циклу, пройшовши в цілому 35000 морських миль в Атлантичному океані.
Для своєї нової експедиції яхтсмени вирішили відійти від звичних маршрутів повз Антильські і Багамські острови, і вирушили в бік Південної Америки. Вони йшли мимо Кюрасао, Колумбії та Панами, а потім повернули назад до Антильських островів через Ямайку.
Подорож почалася на острові Домініка і підійшло до кінця на Ямайці.
На відео можна побачити яскраві кадри морської подорожі, по ходу якої яхтсмени відвідали цілу низку колоритних островів.
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Мандрівники потрапили на танцювальний фестиваль, подивилися на місцеві водоспади, опинилися під тропічною зливою, змогли помилуватися буйною рослинністю і райськими пляжами. Крім того, мандрівники познайомилися з місцевими закладами і місцями, популярними у світових знаменитостей.
Весь цей час яхтсмени йшли по відкритому морю на власній яхті.
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