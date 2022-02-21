У березні тридцять один день і дев'ять з них українці будуть гуляти - завдяки Міжнародному жіночому дню, який відзначається 8 березня, нас чекають довгі вихідні.

Так, наступного місяця українці відпочиватимуть 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 і 27 березня.

Враховуючи, що Міжнародний жіночий день випадає цього року на вівторок, підприємствам, установам та організаціям рекомендовано перенести вихідні та робочі дні. Отже, "міні-відпустка" може тривати чотири дні поспіль: 5, 6, 7 і 8 березня.

При цьому понеділок все ж доведеться відпрацювати. І станеться це в суботу, 12 березня.

Що стосується діяльності банків у святкові дні, то вони можуть самостійно встановлювати графік роботи. В Нацбанку нагадали, що робочий день банківської системи теж переноситься з понеділка на суботу. Система електронних платежів при цьому продовжить функціонувати сім днів на тиждень, незалежно від державних вихідних.

Зазначимо, наступні після 8 березня довгі вихідні (три дні поспіль) чекають українців з 23 по 25 квітня. Тому що в цьому році на 24 квітня припадає Великдень — одне з найбільших і важливих християнських свят — з неділі святкування переноситься на понеділок.

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