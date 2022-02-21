Вже наступного тижня в Україні відбудеться індексація пенсій, яка торкнеться близько 10 мільйонів чоловік, при цьому для деяких категорій громадян ця процедура буде проводитися вперше.

Про новий етап підвищення пенсій нагадав на своїй сторінці в Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він уточнив, що в Україні вперше пройде перерахунок пенсій військових пенсіонерів.

"Вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. А також встановлюємо з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років", - повідомив прем'єр.

Він додав, що українцям старше 75 років також на 14% проіндексують доплати.

Крім того, індексація очікує соціальні пенсії, які повинні зрости як результат підвищення прожиткового мінімуму.

Раніше повідомлялося, що індексація пенсій військовослужбовців буде проводитися в Україні вперше. У середньому виплати для цієї категорії пенсіонерів зростуть на 700 гривень. Учасникам бойових дій покладається надбавка в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

В результаті підвищення прожиткового мінімуму розмір цієї надбавки для учасників бойових дій зросте в цьому році двічі: з 1 липня – до 506,75 гривні і з 1 грудня – до 523,25 гривні.

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