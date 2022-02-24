Держспецзв'язок звернулося до оператора, а також розповіло про проблеми зі зв'язком.

Як пише Politeka.net, прес-служба Держспецзв'язку повідомляє, що зі зв'язком можуть бути проблеми.

"Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернувся до операторів з рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на рахунку або заборгованість.

Зв'язок надзвичайно важливий в тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. В даний час оператори фіксують велике навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком. Держспецзв'язку просить абонентів здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у разі необхідності якщо не можете додзвонитися – здійснюйте обмін SMS-повідомленнями", - було написано в публікації.

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