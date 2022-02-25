Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, як можна перерахувати тисячу гривень, отриману за вакцинацію на допомогу українській армії.

Гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії, про це очільник Мінцифри повідомив у своєму каналі в Телеграм.

Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки. Зробити це можна за посиланням.

«У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ. Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд «Повернись живим». За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік», - йдеться в повідомленні.

Також переказати кошти можна через єПідтримку, тим у кого є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Інші банки теж можуть приєднатися до ініціативи найближчим часом.

«Повернись живим» — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі. Спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці.

Нагадаємо, команда "Повернись живим" 24 лютого повідомила, що Patreon видалив сторінку фонду.

Пізніше, платформа завила, що не дозволяє зібрані з її допомогою кошти використовувати для підтримки насильства або придбання військової техніки.

"Ми розуміємо бажання людей підтримати гуманітарну діяльність в Україні. Patreon не дозволяє використовувати кошти, зібрані на платформі, для підтримки насильства або придбання військової техніки", - сказано в повідомленні у Twitter.

1/2 We understand people's desire to support humanitarian activities in #Ukraine. Patreon does not allow funds raised on the platform to be used to support violence or purchasing of military equipment. — Patreon Support (@PatreonSupport) February 25, 2022

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