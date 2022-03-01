Співак Володимир Дантес, уродженець Харкова, показав, що з його улюбленим містом зробили за наказом Володимира Путіна.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським співаком. На шостий день війни з Росією по рідному місту артиста - Харкову, запустили дві крилаті ракети "Калібр". Одна з них потрапила в ХОДА. Дантес показав момент попадання ракети, поділившись у себе в Instagram.

"Я ненавиджу владу РФ!!!

Ви забираєте життя, будинки, ви,***, забираєте моє дитинство!!!

Я не знаю яким потрібно бути звіром, щоб віддати такий наказ. Я не знаю яким потрібно бути чудовиськом, щоб виконати цей наказ.

Це центр міста! Найбільша площа Європи. Щовівторка, четверга та неділі протягом 12 років я був у Палаці дитячої та юнацької творчості (це просто в 150 метрах).

У цій будівлі, якої більше немає, я отримував стипендію, як обдарована дитина.

Біля цієї будівлі були найкрасивіші феєрверки країни і наймасштабніші концерти.

20 років я тут гуляв, ріс і ставав тим ким я є.

Але вам не просто потрібно знищити будівлю. Вам потрібні жертви! Вам потрібні життя людей, які були найближчими вашими сусідами!

Президент РФ вирішив показати свою силу вбиваючи і руйнуючи все на своєму шляху! Що / хто наступний? Вам неважливо!!!

Бажаю всім в цьому ланцюжку горіти в пеклі!

А всім іншим, хто ще не зробив те за що буде проклятий світом, бажаю зібрати свої мізки і виходити із закликом вивести війська РФ з України!",- написав Дантес.

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