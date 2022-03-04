Генштаб України повідомив оперативну інформацію про ситуацію в Україні.

Як пише Politeka.net, Україна дев'яту добу відбивається від російських окупаційних військ, які почали вторгнення 24 лютого. Прес-служба Генштабу ЗСУ відзвітувала про оперативну обстановку в Україні на 18:00 4 березня.

"Триває дев'ята доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню.

Основні зусилля кафірів зосереджувалися на оточенні Києва і ослабленні опору в блокованих ним населених пунктах.

Також кафіри продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

На Волинському напрямку положення наших військ без істотних змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

У районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед Водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно виробляють вогневе ураження противника.

Об'єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя і виконує завдання по недопущенню оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. До теперішнього часу російські загарбники вже втратили 37 літаків і 37 вертольотів.

Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення поразки його наступальним угрупованням і утримання певних рубежів.

Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, що Росії тут не раді.

Боротьба йде по всій країні. Разом переможемо!

Закликаємо користуватися тільки перевіреними джерелами інформації і не піддаватися паніці. Ворог цього чекає", - було повідомлено у Фейсбуці.

Варто відмітити, що до цього губернатор Миколаївської області Віталій Кім відзвітував, що окупанти відступили з міста. Також був звільнений аеропорт Кульбакіно.



