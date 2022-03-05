Один за іншим олігархи Росії висловлюються проти дій Путіна, який віддав наказ про наступ окупаційних військ.

Як пише Politeka.net, українці захищають Україну від російських окупаційних військ вже 10-ту добу. Володимир Путін віддав наказ про наступ ще 24 лютого, але до цього дня російські бойовики не змогли досягти бажаного успіху. Стало відомо, що в оточенні Путіна почався розкол Еліт. Про це повідомляє "Центр протидії дезінформації" на сторінці у Фейсбук.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в оточенні Путіна почався розкол. Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, становить фундамент кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів у свого ідола.

Зараз вже шість олігархів із загальним капіталом $ 90 млрд.публічно виступили проти російської агресії по відношенню до України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.

Сьогодні заяви зробили власник " Новатек "Леонід Міхельсон, засновник" Русала "Олег Дерипаска, власник" Лукойл "Вагіт Алекперов, глава" Альфа Груп " Михайло Фрідман і його партнер Петро Авен.

Але найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тиньков: "це немислимо і неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".

Довіряйте тільки перевіреної інформації", - було написано в публікації.

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